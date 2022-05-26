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«МЮ» хочет, чтобы де Йонг как можно скорее определился со своим будущим

26 Мая 2022 • 18:52 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» торопит полузащитника каталонской «Барселоны» Френки де Йонга как можно скорее принять решение по своему будущему. Напомним, что новый тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хотел бы видеть хавбека в своей команде на следующий сезон.

По информации издания Goal, «Манчестер Юнайтед» хочет поскорее получить ответ от де Йонга относительно его планов на будущее. Ранее футболист заявлял, что хочет остаться в «Барселоне» несмотря на проблемы с игровым временем.

Главный тренер «Барселоны» Хави ранее подтвердил, что клуб может продать де Йонга из-за финансовых проблем. При этом наставник подчеркнул, что игрок является ключевым для команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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