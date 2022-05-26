«МЮ» хочет, чтобы де Йонг как можно скорее определился со своим будущим

«Манчестер Юнайтед» торопит полузащитника каталонской «Барселоны» Френки де Йонга как можно скорее принять решение по своему будущему. Напомним, что новый тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хотел бы видеть хавбека в своей команде на следующий сезон.

По информации издания Goal, «Манчестер Юнайтед» хочет поскорее получить ответ от де Йонга относительно его планов на будущее. Ранее футболист заявлял, что хочет остаться в «Барселоне» несмотря на проблемы с игровым временем.

Главный тренер «Барселоны» Хави ранее подтвердил, что клуб может продать де Йонга из-за финансовых проблем. При этом наставник подчеркнул, что игрок является ключевым для команды.