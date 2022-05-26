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Дринкуотер написал прощальное письмо болельщикам «Челси»

26 Мая 2022 • 17:59 Комментировать

Полузащитник Даниэль Дринкуотер в своих социальных сетях попрощался с болельщиками «Челси». Напомним, что у футболиста закончился срок контракта с лондонским клубом.

«Моё время в «Челси» подошло к концу. Странно писать это, ведь я ничего не добился здесь. Болельщики, клуб, и я сам были разочарованы тем, чем обернулся мой переход. Я хочу сказать болельщикам, что мне жаль. Я хотел проявить себя лучше в этой футболке. Спасибо вам за поддержку, желаю вам всего наилучшего», – написал Дринкуотер в социальных сетях.

Напомним, что за всю свою карьеру в «Челси» Дринкуотер забил один гол в ворота «Сток Сити» в чемпионате Англии. Трансфер игрока из «Лестера» обошёлся «синим» дороже, чем переход Нголо Канте.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Даниэль Дринкуотер
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