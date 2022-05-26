Мората близок к переходу в «Арсенал»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората в летнее трансферное окно может перейти в «Арсенал», пишет Mirror.

По информации источника, лондонский клуб предложил «Ювентусу» 30 миллионов евро за трансфер нападающего. Издание пишет о высоких шансах этого трансфера, так как клуб летом, вероятнее всего, покинут игроки из зоны атаки Александр Ляказетт и Эдди Нкетиа.

Контракт 29-летнего испанца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. А портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. В сезоне-2021/22 Мората провёл 48 матчей за «Ювентус», в которых отметился 12 голами и 9 результативными передачами.