«Милан» получит проценты в случае перехода Пакета в «Ньюкасл»

Если «Лион» решит продать своего полузащитника Лукаса Пакета в «Ньюкасл», «Милан» получит процент от этой сделки. По информации от Calciomercato, такая договорённость была прописана в трансферном соглашении между «Миланом» и «Лионом», когда бразилец переходил во французский клуб.

Напомним, что зимой в «Ньюкасл» перешёл бывший одноклубник и соотечественника Пакета Бруно Гимараэс, с которым бразилец вместе выступал за «Лион». Гимараэс за полгода успел стать одним из ключевых игроков в команде Эдди Хау, отметившись 5 голами и одним ассистом.

В нынешнем сезоне Пакета отметился 9 голами и 6 голевыми передачами в Лиге 1 за «Лион».