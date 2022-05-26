Невилл: «Эриксен может играть в любой команде из топ-6 АПЛ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил мнение, что полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксена способен играть за любую команду из топ-6 чемпионата Англии.

«Эриксен способен выступать за «Ливерпуль» или «Манчестер Сити». Я уверен, что он не затерялся бы в любом клубе из топ-6», – цитирует бывшего капитана «Манчестер Юнайтед» Liverpool Echo.

Напомним, что у Эриксена через месяц заканчивается контракт с «Брентфордом». В услугах датчанина заинтересованы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», но есть вероятность, что он останется в «Брентфорде».