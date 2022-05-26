Власти Португалии разрешили Абрамовичу продать «Челси»

Продажа «Челси» консорциуму Тодда Бёли становится всё ближе. Одной из финальных процедур должно было стать одобрение сделки правительством Португалии. Дело в том, что у нынешнего владельца «Челси» Романа Абрамовича есть португальское гражданство, из-за чего правительство страны должно одобрить процесс продажи. Об этом сообщает издани The Telegraph.

Ранее стало известно, что продажа «Челси» была одобрена правительством Великобритании, которое выдало клубу специальную лицензию на осуществление сделки.

Официальное подтверждение того, что «Челси» перешёл в бразды правления новых владельцев должно выйти в ближайшее время.