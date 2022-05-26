Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Власти Португалии разрешили Абрамовичу продать «Челси»

26 Мая 2022 • 16:01 Комментировать (1)

Продажа «Челси» консорциуму Тодда Бёли становится всё ближе. Одной из финальных процедур должно было стать одобрение сделки правительством Португалии. Дело в том, что у нынешнего владельца «Челси» Романа Абрамовича есть португальское гражданство, из-за чего правительство страны должно одобрить процесс продажи. Об этом сообщает издани The Telegraph.

Ранее стало известно, что продажа «Челси» была одобрена правительством Великобритании, которое выдало клубу специальную лицензию на осуществление сделки.

Официальное подтверждение того, что «Челси» перешёл в бразды правления новых владельцев должно выйти в ближайшее время.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
17:24 · Англия. Премьер-лига
Мората близок к переходу в «Арсенал»
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Милан» получит проценты в случае перехода Пакета в «Ньюкасл»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Эриксен может играть в любой команде из топ-6 АПЛ»
16:01 · Англия. Премьер-лига
Власти Португалии разрешили Абрамовичу продать «Челси» 1
16:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ювентус» могут обменяться игроками 4
15:57 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «МЮ» Ли Грант официально завершил карьеру
15:51 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть в «Челси» Райса
15:44 · Англия. Премьер-лига
Лукаку хочет вернуться в Италию
15:30 · Англия. Премьер-лига
Салиба попал в сферу интересов «Наполи», «Ньюкасла» и «Атлетико»
15:07 · Англия. Премьер-лига
Хаманн – о «мести Салаха»: «Опасные слова, иногда нужно заботиться о карме»
14:23 · Англия. Премьер-лига
Роналдиньо: «Думаю, «Ливерпуль» может преподнести сюрприз «Реалу»
14:17 · Англия. Премьер-лига
Невилл о финале Лиги чемпионов: «Слабое место «Ливерпуля» - полузащита»
14:14 · Англия. Премьер-лига
Каррагер призывает тен Хага продать Роналду 6
14:12 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Реалу» везло раньше, но теперь фаворитом будет «Ливерпуль»
14:03 · Англия. Премьер-лига
Невилл – об Эриксене: «Ливерпулю» нужны полузащитники, почему не взять его?»
Все новости
Рекомендуем