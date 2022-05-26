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Тухель хочет видеть в «Челси» Райса

26 Мая 2022 • 15:51 Комментировать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель этим летом хотел бы усилить свою команду полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом, который как раз является воспитанником академии «синих».

Согласно инсайдам от Алекса Голдберга, игрок сборной Англии будет одной из главных трансферных целей «Челси» в это окно. Ранее Райс четырежды отклонил предложение «Вест Хэма» о продлении контракта, который истекает в 2024 году. Игрок считает, что уже готов сделать следующий шаг в карьере и уйти на повышение.

Альтернативным вариантом для «Челси» на усиление средней линии является хавбек «Монако» Орельен Чуамени, которым также активно интересуется мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Деклан Райс
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