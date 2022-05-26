Лукаку хочет вернуться в Италию

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку этим летом хочет вернуться в Италию, где ранее выступал за миланский «Интер». По информации от Corriere dello Sport, агент Лукаку Федерико Пасторелло приложит все усилия, чтобы вернуть своего клиента в Италию в это трансферное окно.

Из-за высокой трансферной стоимости бельгийца, вариант с покупкой одним из клубов Серии А в это окно сразу отпадает, так как у многих клубов сейчас финансовые проблемы. При этом, не исключается, что Лукаку вернётся на правах аренды в миланский «Интер».

Напомним, прошлым летом Лукаку перебрался в «Челси» за 110 миллионов евро.