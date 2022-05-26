Салиба попал в сферу интересов «Наполи», «Ньюкасла» и «Атлетико»

Пока «Марсель» и «Арсенал» решают, за кого в следующем сезоне будет выступать защитник Вильям Салиба, игроком заинтересовались и другие топ-клубы. Одними из претендентов на футболиста являются «Ньюкасл», «Наполи» и «Атлетико», сообщают французские СМИ.

Салиба, принадлежащий «канонирам», провел этот сезон на правах аренды в «Марселе», показав хорошую игру и заслужив впервые в карьере вызов в сборную Франции. Летом защитник должен вернуться в «Арсенал», хотя сам Салиба хотел бы остаться в «Марселе».

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 36 матчей.