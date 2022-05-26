Невилл – об Эриксене: «Ливерпулю» нужны полузащитники, почему не взять его?»

Футбольный эксперт Гари Невилл лестно выразился об игре полузащитника Кристиана Эриксена, сказав, что тот мог бы играть за любой клуб из топ-6 АПЛ.

«Он мог бы играть за «Манчестер Сити», за «Ливерпуль», за любой из шести лучших клубов лиги. Если «Ливерпуль» ищет полузащитника на замену, скажем, Тьяго, который немного травмирован, почему бы не обратить внимание на Эриксена?» - сказал Невилл.

Он добавил, что Эриксен смог бы добавить глубины составу любой команды, необязательно являясь игроком стартового состава.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 11 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.