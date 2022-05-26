Чуамени: «Я бы мог адаптироваться к Ла Лиге и АПЛ»

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени выразил уверенность, что смог бы адаптироваться в Ла Лиге и АПЛ. Напомним, что в услугах французского хавбека активно заинтересованы клубы из этих чемпионатов. В Англии футболиста хотят заполучить лондонский «Челси» и «Ливерпуль», тогда как в Испании игрока хочет купить мадридский «Реал».

«Ла Лига или АПЛ? Мне нравятся оба чемпионата. Я могу смотреть как матчи английских команд, так и матчи с участием испанских клубов. Конечно, есть большая разница между этими чемпионатами. В конце концов, я уверен, что мог бы адаптироваться как в Ла Лиге, так и в АПЛ. Для меня это был бы вопрос времени», – цитирует футболиста CNN.