Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чуамени: «Я бы мог адаптироваться к Ла Лиге и АПЛ»

26 Мая 2022 • 13:56 Комментировать

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени выразил уверенность, что смог бы адаптироваться в Ла Лиге и АПЛ. Напомним, что в услугах французского хавбека активно заинтересованы клубы из этих чемпионатов. В Англии футболиста хотят заполучить лондонский «Челси» и «Ливерпуль», тогда как в Испании игрока хочет купить мадридский «Реал».

«Ла Лига или АПЛ? Мне нравятся оба чемпионата. Я могу смотреть как матчи английских команд, так и матчи с участием испанских клубов. Конечно, есть большая разница между этими чемпионатами. В конце концов, я уверен, что мог бы адаптироваться как в Ла Лиге, так и в АПЛ. Для меня это был бы вопрос времени», – цитирует футболиста CNN.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Челси Ливерпуль Орельен Чуамени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
15:07 · Англия. Премьер-лига
Хаманн – о «мести Салаха»: «Опасные слова, иногда нужно заботиться о карме»
14:23 · Англия. Премьер-лига
Роналдиньо: «Думаю, «Ливерпуль» может преподнести сюрприз «Реалу»
14:17 · Англия. Премьер-лига
Невилл о финале Лиги чемпионов: «Слабое место «Ливерпуля» - полузащита»
14:14 · Англия. Премьер-лига
Каррагер призывает тен Хага продать Роналду 2
14:12 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Реалу» везло раньше, но теперь фаворитом будет «Ливерпуль»
14:03 · Англия. Премьер-лига
Невилл – об Эриксене: «Ливерпулю» нужны полузащитники, почему не взять его?»
13:56 · Англия. Премьер-лига
Чуамени: «Я бы мог адаптироваться к Ла Лиге и АПЛ»
13:51 · Англия. Премьер-лига
Кунде скоро встретится с руководством «Севильи», чтобы убедить клуб отпустить его в «Челси»
13:45 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор: «У Мане будут другие варианты, если «Ливерпуль» не пойдёт ему на встречу» 1
13:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в борьбу за Жезуса
13:33 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль выставлен на трансфер
13:27 · Англия. Премьер-лига
Канте может продолжить карьеру в «Барселоне» или «ПСЖ»
13:01 · Англия. Премьер-лига
Эдуар Менди: «Хочу, чтобы Садио выиграл Лигу чемпионов»
12:12 · Англия. Премьер-лига
Артета видит в Салиба настоящее и будущее «Арсенала» 1
11:44 · Англия. Премьер-лига
Агент рассказал о преданности Озила «Арсеналу»
Все новости
Рекомендуем