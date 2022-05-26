Кунде скоро встретится с руководством «Севильи», чтобы убедить клуб отпустить его в «Челси»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде по-прежнему хочет перебраться в лондонский «Челси». Согласно информации от Sun Sport, андалузский клуб вновь будет требовать за своего футболиста отступные в размере 80 миллионов евро, но Кунде собирается встретиться с руководством, чтобы убедить их убавить этот ценник.

Ожидается, что в течении недели Кунде встретится со спортивным директором Мончи, чтобы поспособствовать своему трансферу в «Челси». Француз уверен, что станет основным защитником команды, так как из неё ушли Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, которые стали свободными агентами.

Английские СМИ считают, что наиболее вероятно, именно Кунде станет первым трансфером «Челси» в это межсезонье.