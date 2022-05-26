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«Тоттенхэм» включился в борьбу за Жезуса

26 Мая 2022 • 13:37 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» намерен составить конкуренцию своим соседям из «Арсенала» и туринскому «Ювентусу» в борьбе за нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса, которого «горожане» будут готовы отпустить в это трансферное окно за сумму около 60 миллионов евро.

Согласно данным от Standard Sport, агент Жезуса на днях был замечен в Лондоне. Возможно, он вёл переговоры с представителями «Арсенала» или туринского «Ювентуса». Не исключается, что в переговорах также был задействован представитель «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что если никто не согласится заплатить за Жезуса требуемую сумму, «Манчестер Сити» оставит футболиста до конца следующего сезона, после чего он уйдёт на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Манчестер Сити Арсенал Лондон
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