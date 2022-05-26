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Артета видит в Салиба настоящее и будущее «Арсенала»

26 Мая 2022 • 12:12 Комментировать

Лондонский «Арсенал» больше не планирует расставаться с молодым французским защитником Вильямом Салиба.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, наставник лондонского клуба Микель Артета видит в 21-летнем французском футболисте будущее и настоящее «Арсенала». Напомним, что до этого Салиба ездил по арендам, но за «канониров» не играл. В прошлом сезоне талантливый защитник выступал за «Марсель». Французский клуб хотел бы выкупить права на игрока.

Вильям Салиба провёл во французском чемпионате в составе «лазурных» 36 поединков, в которых получил пять жёлтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Вильям Салиба
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