Артета видит в Салиба настоящее и будущее «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» больше не планирует расставаться с молодым французским защитником Вильямом Салиба.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, наставник лондонского клуба Микель Артета видит в 21-летнем французском футболисте будущее и настоящее «Арсенала». Напомним, что до этого Салиба ездил по арендам, но за «канониров» не играл. В прошлом сезоне талантливый защитник выступал за «Марсель». Французский клуб хотел бы выкупить права на игрока.

Вильям Салиба провёл во французском чемпионате в составе «лазурных» 36 поединков, в которых получил пять жёлтых карточек.