Известен итог переговоров де Хеа с «Манчестер Юнайтед»

Испанский голкипер Давид де Хеа провел успешные переговоры с «Манчестер Юнайтед» насчет пролонгации сотрудничества. Об этом посредством своих социальных сетей поведал инсайдер Экрем Конур.

По данным журналиста, новый контракт 31-летнего вратаря с «красными дьяволами» будет рассчитан до 2025 года. Срок действующего договора между сторонами истекает по окончании сезона-2022/2023.

Цвета манкунианцев Давид защищает с 2011 года. В минувшем сезоне испанец принял участие в 46 поединках, в которых пропустил 66 голов, а в десяти играх отстоял на ноль.