«Арсенал» поборется за супербомбардира, которым интересуются «Реал» и «Барселона»

Центральный нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может сменить немецкий чемпионат на английскую Премьер-лигу. Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

Оформить трансфер 33-летнего польского нападающего планирует лондонский «Арсенал». Главный тренер «канониров» Микель Артета лично заинтересован в переходе Левандовски.

Помимо «Арсенала», в трансфере Роберта давно заинтересована каталонская «Барселона». Стороны около месяца ведут переговоры, но пока сделка далека от завершения.

Поляк выступает за «Баварию» с лета 2014 года, его контракт рассчитан до конца следующего сезона. Трансферная стоимость форварда оценивается в 50 миллионов евро.