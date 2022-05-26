Лонгория о переходе Камара в «Астон Виллу»: «Футболист предал «Марсель»

Президент «Марселя» Пабло Лонгория признался, что чувствует себя преданным, после того, как Бубакар Камара решил перейти на правах свободного агента в «Астон Виллу».

«Я не люблю говорить ни о личных разговорах, ни об их содержании, я с глубоким уважением отношусь к вовлеченным в них людям. Но в жизни я считаю, что наше слово – это наше доверие. И в этой ситуации было сказано много слов, которые не были соблюдены», - сказал Лонгория.

Ранее сообщалось, что Камара согласовал условия личного контракта с «Астон Виллой».

«Уровень его игры в последний месяц чемпионата был одним из ключей, который позволил нам достичь наших целей», - добавил Лонгория.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 34 игры и забил 1 гол.