«Ювентус» боится, что «ПСЖ» перехватит Погба

Боссы туринского «Ювентуса» хотят как можно быстрее согласовать сделку по переходу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Старая синьора» спешит с трансфером, поскольку опасается конкуренции со стороны «ПСЖ». Итальянцы боятся, что парижане сделают игроку более выгодное предложение, об этом рапортует Tuttosport.

Погба достанется новому клубу бесплатно, ведь его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до конца июня этого года.

В прошлом сезоне француз отметился одним голом и девятью ассистами в 20 матчах Премьер-лиги.