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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Переговоры по контракту Соучека зашли в тупик

26 Мая 2022 • 10:11 Комментировать

Переговоры между «Вест Хэмом» и полузащитником Томашем Соучеком о продлении контракта зашли в тупик.

Текущее соглашение футболиста заканчивается через два года, но «Вест Хэм» уже сейчас заинтересован в продлении контракта на более выгодных для игрока условиях. Однако, недавний раунд переговоров не принес положительного результата.

Тем не менее, обе стороны надеются на положительный исход. Ранее сообщалось, что к полузащитнику проявляют интерес несколько топ-клубов их АПЛ.

В этом сезоне Соучек провел в Премьер-лиге 35 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Томаш Соучек
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