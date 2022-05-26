Переговоры по контракту Соучека зашли в тупик

Переговоры между «Вест Хэмом» и полузащитником Томашем Соучеком о продлении контракта зашли в тупик.

Текущее соглашение футболиста заканчивается через два года, но «Вест Хэм» уже сейчас заинтересован в продлении контракта на более выгодных для игрока условиях. Однако, недавний раунд переговоров не принес положительного результата.

Тем не менее, обе стороны надеются на положительный исход. Ранее сообщалось, что к полузащитнику проявляют интерес несколько топ-клубов их АПЛ.

В этом сезоне Соучек провел в Премьер-лиге 35 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.