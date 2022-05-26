Президент «Ливерпуля» оценил талант Клоппа

Том Вернер, который является президентом «Ливерпуля», высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе. По его мнению, немецкий тренер мог бы стать успешным гендиректором.

«Недавно у меня была встреча со своим коллегой из немецкой компании, в ходе разговора мы обсуждали талант Юргена. Мы пришли к выводу, что он мог бы стать отличным генеральным директором. Юрген прекрасный стратег и отлично ладит с людьми. У него приветливый характер, а еще у Клоппа отличное чувство юмора», - цитирует руководителя The Athletic.

Под руководством Юргена «Ливерпуль» стал серебряным призером АПЛ. 28 мая «красные» сыграют с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.