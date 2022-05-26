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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Английский гранд готов купить Неймара

26 Мая 2022 • 09:41 Комментировать (3)

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Руководство парижан готово расстаться с бразильской звездой в случае выгодного предложения.

Согласно информации журналистов Mirror, на игрока есть претендент в английской Премьер-лиге. В подписании 30-летнего нападающего заинтересован лондонский «Челси». «Пенсионеры» готовы обсудить переход Неймара в ближайшее время.

Бразилец перешел в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом 2017 года. Его трансфер обошелся французам в 222 миллиона евро.

Действующий контракт Неймара с парижанами рассчитан до лета 2025 года, его рыночная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

«ПСЖ» определился с будущим Месси и Неймара

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Неймар
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