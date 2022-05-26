Сен-Максимен собирается остаться в «Ньюкасле», но хочет более выгодный контракт

Полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен не собирается покинуть клуб в летнее межсезонье, однако намерен добиваться повышения заработной платы.

Игрок хочет получать зарплату, сравнимую с самыми высокими гонорарами в клубе – такими как у Бруно Гимараэса и Киран Триппьера.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов расстаться с полузащитником, если поступит предложении в размере 60 миллионов евро, однако, сомнительно, что на такую цену найдутся покупатели.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 35 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.