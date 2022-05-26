Полузащитник «Фейеноорда» Кекчю может перейти в «Арсенал»

«Арсенал» продолжает следить за ситуацией с полузащитником «Фейеноорда» Оркуном Кекчю. Футболист провел блестящий сезон за голландский клуб, дойдя с ним до финала Лиги конференций.

Лондонский клуб находится в поисках центрального полузащитника. Одним из претендентов на эту роль является Юри Телиманс из «Лестера», те мне менее, Кекчю рассматривается, как менее дорогая альтернатива. Также к игроку проявляет интерес итальянская «Рома».

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 32 игры, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.