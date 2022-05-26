Пау Торрес склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Защитником «Вильярреала» Пау Торресом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Футболист склоняется к тому, чтобы присоединиться к команде Эрика тен Хага.

«Тоттенхэм» уже пытался заполучить футболиста прошлым летом, предложив за него 50 миллионов евро, однако Торрес решил еще на один сезон задержаться в испанском клубе. Этим летом новый наставник «Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует собрать новую команду, и, как сообщает Cadena Ser, защитник хотел бы стать участником этого проекта.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 33 игры, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.