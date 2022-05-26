«Фиорентина» интересуется Кавани

«Фиорентина» интересуется нападающим Эдинсоном Кавани. Игрок планирует покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье.

Контракт уругвайского форварда с английским клубом истекает этим летом, и обе стороны решили не продлевать его.

Кавани присоединился к «Юнайтед» летом 2020 года и сразу стал любимцем болельщиков. Но приход в клуб Криштиану Роналду сильно сократил игровое время 37-летнего форварда. Сам Кавани ранее заявил, что намерен продолжить карьеру в Южной Америке.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 15 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.