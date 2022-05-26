«Арсенал» планирует подписать Гнабри в 2023 году

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность бесплатно подписать полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри. Контракт футболиста с мюнхенским клубом заканчивается в 2023 году.

Переговоры о продлении текущего соглашения пока не увенчались успехом. «Арсенал» планировал выкупить футболиста в это летнее трансферное окно, но непопадание клуба в Лигу чемпионов сильно осложнило ситуацию.

Ранее Гнабри заявлял, что желает подписать новое соглашение с «Баварией» с более высокой зарплатой, но стороны пока не пришли к обоюдному согласию.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 34 игры, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.