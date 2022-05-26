Экс-игрок «Манчестер Сити» в ближайшее время возглавит «Бёрнли»

Бывший бельгийский защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани в ближайшее время должен стать новым главным тренером клуба «Бёрнли».

По информации авторитетного издания The Guardian, бельгийский специалист, который до этого работал в «Андерлехте», в ближайшее время должен официально подписать соглашение с боссами «Бёрнли». Напомним, что английский клуб в этом сезоне неудачно выступил в АПЛ. «Бордовые» заняли 18-ю строчку и вылетели в Чемпионшип.

До этого главным тренером «Бёрнли» долгое время работал известный английский специалист Шон Дайч, который был уволен из клуба по ходу сезона.