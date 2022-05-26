Мане отреагировал на вопрос о трансфере в «Баварию»

Звездный форвард «Ливерпуля» Садио Мане ответил на вопрос журналистов о возможной смене клубной прописки по окончании сезона-2021/2022. Активный интерес к сенегальскому игроку проявляет мюнхенская «Бавария».

«Неплохой вопрос, на который я, пожалуй, отвечу после финала Лиги чемпионов. Пока затрудняюсь что-то сказать. Сейчас все мои мысли о матче с мадридским «Реалом». Сразу после финала можете снова спросить меня, я вам отвечу», - передает слова африканца Metro.

Действующий контракт Мане с английским клубом рассчитан еще на один год.

Финал между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже.