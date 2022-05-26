Погба и ещё пять игроков «Манчестер Юнайтед» - в сборной худших футболистов сезона АПЛ

Эксперты ESPN составили символическую сборную худших футболистов сезона-2021/2022 английской Премьер-лиги. Примечательно, что в нее включены сразу шесть представителей «Манчестер Юнайтед».

От «красных дьяволов» в сборную худших делегированы: Аарон Уан-Биссака, Рафаэль Варан, Гарри Магуайр, Поль Погба, Бруну Фернандеш и Маркус Рэрфорд.

Также в этот список были включены Кепа Аррисабалага («Челси»), Хуниор Фирпо («Лидс»), Нголо Канте («Челси»), Ромелу Лукаку («Челси») и Александр Ляказетт («Арсенал»).

«Манчестер Юнайтед» финишировал лишь на шестом месте в завершившемся розыгрыше чемпионата Англии.