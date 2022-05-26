Названы лучшие игроки сезона АПЛ - Роналду вне списка

В Англии завершился очередной футбольный сезон, по итогам которого журналистами ESPN были названы лучшие игроки минувшего розыгрыша Премьер-лиги.
Лучшим голкипером чемпионата Англии признан испанец Давид де Хеа, который выступает за «Манчестер Юнайтед». Линию защиты составили из Трента Александера-Арнольда, Виргила ван Дейка (оба – «Ливерпуль»), Антонио Рюдигера («Челси») и Жоау Канселу («Манчестер Сити».
Среди полузащитников выделили Кевина де Брёйне («Манчестер Сити»), Деклана Райса («Вест Хэм) и Кристиана Эриксена («Тоттенхэм»).
В число лучших форвардов включены Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Сон Хынмин («Тоттенхэм») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».