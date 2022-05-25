Чуамени рассказал о возможном переходе в испанский или английский клуб

Футболист «Монако» Орельен Чуамени поделился мнением о вероятных вариантах продолжения карьеры.

Борьбу за подписание 22-летнего полузащитника сборной Франции ведут мадридский «Реал» и «Ливерпуль», также за ситуацией следит «ПСЖ».

«Мне нравится и испанский, и английский футбол, – делится француз в интервью CNN. – Играть в Испании и Англии – разные вещи, но, в конце концов, для меня это лишь вопрос адаптации. У меня есть амбиции, я просто хочу побеждать.

Если я собираюсь стать великим, мне необходимо уметь адаптироваться, чтобы продолжать своё развитие», – заявил Чуамени, на счету которого 5 голов и 3 результативные передачи в 50 матчах сезона 2021/22 за «Монако».