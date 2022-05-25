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«Ливерпуль» выставил на трансферный рынок Алекса Окслейда-Чемберлена

25 Мая 2022 • 20:51 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не рассчитывает на английского полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена, сообщает Mirror.

По информации британского источника, на игрока этим летом претендуют «Вест Хэм» и «Астон Вилла». У 28-летнего футболиста контракт с «красными» действует до конца сезона-2022/23. Клуб хочет расстаться с футболистом, чтобы заработать на его трансфере.

Mirror утверждает, что главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард является поклонником универсального полузащитника, который сыграл за сборную Англии 35 матчей.

В сезоне-2021/22 Окслейд-Чемберлен сыграл за «Ливерпуль» 29 матчей во всех турнирах, в которых смог отличиться три раза и отдал голевую передачу. Его стоимость на трансферном рынке оценивается в 18 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вест Хэм Апл Алекс Окслейд-Чемберлен Астон Вилла
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