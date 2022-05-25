Матич ведёт переговоры с пятью клубами

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич ведёт контрактные переговоры с представителями пяти клубов.
33-летний серб покинет «Юнайтед» этим летом в качестве свободного агента по собственному решению. Согласно сведениям журналиста Хонаса Хен Шрага, агент Матича в настоящий момент обсуждает потенциальную сделку с пятью клубами из трёх стран: португальской «Бенфикой», английским «Фулхэмом», а также итальянскими «Ромой», «Ювентусом» и «Наполи».
Неманья Матич принял участие в 33 поединках «Манчестер Юнайтед» в завершившемся сезоне, став автором четырёх результативных передач.