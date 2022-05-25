«Арсенал» сохранит своего форварда

Нападающий Эдди Нкетиа останется в «Арсенале», сообщают журналисты Сами Мокбел и Дэвид Орнштейн.

По информации источников, футболист отклонил все предложения от других клубов, и вскоре подпишет с «канонирами» долгосрочный контракт.

Ранее появилась информация об интересе к форварду со стороны «Челси», «Ливерпуля», «Кристал Пэлас» и ряда немецких клубов.

Нкетиа перешёл в систему «Арсенала» в 2015 году из молодёжной команды «Челси» в качестве свободного агента. Его текущее соглашение рассчитано до лета.

Всего за первую команду игрок провёл 92 матча, забил 23 мяча и отдал две результативные передачи.

В текущем сезоне на счету 22-летнего англичанина 27 матчей за «пушкарей» во всех турнирах, в которых он сумел забить 10 мячей и отдать один голевой пас. Сайт Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.