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Тухель хочет освежить атаку «Челси» этим летом

25 Мая 2022 • 19:56 Комментировать

Тренер «Челси» Томас Тухель намерен освежить атаку своего клуба перед новым сезоном. По информации от Якоба Штайнберга, немец считает нынешнюю линию нападения клуба нестабильной, поэтому хотел бы добавить туда новых игроков.

Летом «Челси» будет следить за ситуацией с контрактом Рахима Стерлинга, которого «Манчестер Сити» может отпустить, чтобы не терять его свободным агентом. Также «Челси» наблюдает за нападающими Дарвином Нуньесом и Джонатаном Дэвидом, а также за полузащитником «Барселоны» Усманом Дембеле, который летом может стать свободным агентом.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Челси» финишировал на третьем месте. Это лучший результат команды с кампании 2018/19, где клубом руководил Маурицио Сарри.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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