Моуринью: «В Англии меня больше всего связывают с «Челси»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью признал, что в Англии его больше всего связывают с «Челси», так как по мнению многих, португалец является самым успешным наставником в истории лондонского клуба.

«Конечно, в Англии меня больше всего связывают с «Челси. Там я воспринят как человек «Челси». Это легко объясняется, ведь в общей сумме я провёл в этом клубе целых 6 лет», – сказал португалец на пресс-конференции.

Напомним, что Моуринью выиграл три чемпионских титула АПЛ для «Челси». Португалец дважды возглавлял клуб: сперва с 2004 по 2007 год, а затем с 2013 по декабрь 2015 года.