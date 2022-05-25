«Лидс» готовится к уходу Филлипса и Рафиньи

«Лидс» остался в Английской премьер-лиге лишь после победы над «Брентфордом» (2:1) в последнем 38-м туре чемпионата.

По информации 90Min, клуб готовится к тому, что два лидера в скором времени покинут команду. Речь идёт о центральном полузащитнике Кэлвине Филлипсе и вингере Рафинье.

Ранее стало известно, что английский футболист интересен «Манчестер Сити» и «Ливерпулю». Стоит отметить, что Филлипс отклонил предложение от «Манчестер Юнайтед».

25-летний Рафинья уже согласовал контракт с «Барселоной». Каталонский клуб готов заплатить за бразильца не более 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 «Лидс» занял 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков.