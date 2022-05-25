«Челси» следит за Гвардиолом из «РБ Лейпцига»

Лондонский «Челси» заинтересован в услугах защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвариола, сообщает 90Min.

В этом сезоне лондонский клуб уже покинули защитники Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен. Они отправятся в «Реал» и «Барселону» соответственно. Будущее Сесара Аспиликуэты вовсе неопределенно.

Вследствие этого «Челси» в летнее трансферное окно попытается подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде и Йошко Гвардиола из «РБ Лейпцига».

При этом, интерес к 20-летнему хорвату находится на начальной стадии и переговоров между сторонами ещё не было.

«Челси» завершил сезон-2021/22 в АПЛ на третьем месте, команда гарантировала участие в групповом этапе Лиги чемпионов.