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«Челси» следит за Гвардиолом из «РБ Лейпцига»

25 Мая 2022 • 19:03 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» заинтересован в услугах защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвариола, сообщает 90Min.

В этом сезоне лондонский клуб уже покинули защитники Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен. Они отправятся в «Реал» и «Барселону» соответственно. Будущее Сесара Аспиликуэты вовсе неопределенно.

Вследствие этого «Челси» в летнее трансферное окно попытается подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде и Йошко Гвардиола из «РБ Лейпцига».   

При этом, интерес к 20-летнему хорвату находится на начальной стадии и переговоров между сторонами ещё не было.

«Челси» завершил сезон-2021/22 в АПЛ на третьем месте, команда гарантировала участие в групповом этапе Лиги чемпионов.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Апл Сезар Аспиликуэта Антонио Рюдигер Андреас Кристенсен Йошко Гвардиол
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