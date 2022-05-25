Кунде должен стать первым трансфером «Челси» в это окно

Защитник «Севильи» Жюль Кунде должен стать первым новичком лондонского «Челси» в летнее трансферное окно. По информации Якоба Штайнберга, андалузский клуб уже торопит своих коллег со «Стэмфорд Бридж» с трансфером француза.

Сам Кунде недавно был замечен в Лондоне. На вопрос болельщика «Челси» о возможном переходе француз ответил: «Возможно». Напомним, что футболист мог оказаться в расположении «Челси» ещё прошлым летом, но тогда сделку не удалось закрыть.

Отмечается, что на трансферном рынке «Челси» также будет следить за Йошко Гвардиолом, который является второй целью клуба после Кунде. Также в шорт-листе команды Томаса Тухеля числятся Пау Торрес и Хосе Мария Хименес.