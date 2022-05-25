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«Челси» интересуется лидером «РБ Лейпцига» Нкунку

25 Мая 2022 • 18:30 Комментировать

Лондонский «Челси» рассматривает возможности подписать форварда «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку, сообщает Goal.com.

По данным источника, лондонцы хотят усилить линию атаки в летнее трансферное окно. Но, перед этим в клубе хотят избавиться от некоторых игроков.

Источник пишет, что Нкунку в данный момент ведёт переговоры с «РБ Лейпцигом» о продлении контракта. Однако, «Челси» хочет помешать немецкому клубу и включиться в борьбу за игрока.

Напомним, в прошедшем сезоне 24-летний француз принял участие в 51 матче во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 20 результативных передач.

По итогам сезона-2021/22 он стал лучшим игроком в Бундеслиге. Его действующее соглашение с «быками» рассчитано до лета 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бундеслига Апл РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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