«Барселона» и «Челси» – единственные клубы, которые претендуют на Кулибали

Каталонская «Барселона» и лондонский «Челси» летом хотят усилить центр обороны с помощью защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Контракт сенегальца с неаполитанским клубом истекает через год, поэтому в это трансферное окно он может быть доступен по скидке.

По информации Corriere dello Sport, «Барселона» и «Челси» сейчас являются единственными претендентами на 30-летнего Кулибали. Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти пообещал «приковать себя цепями к воротам», если неаполитанцы летом продадут сенегальца.

Напомним, что Кулибали мог оказаться в «Барселоне» или «Челси» ранее, но эти сделки так и не состоялись из-за больших финансовых требований «Наполи».