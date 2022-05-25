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Пау Торрес – единственный левоногий защитник, которого сейчас просматривает «МЮ»

25 Мая 2022 • 16:50 Комментировать

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес является одной из главных опций «Манчестер Юнайтед» для усиления центра обороны. Согласно инсайдам от Йонаса Шрагера, футболист является единственным левоногим центральным защитником, которого сейчас просматривают манкунианцы.

Напомним, что руководство «Манчестер Юнайтед» ранее было недовольно выступлениями в этом сезоне Гарри Магуайра, который допустил ряд ошибок, приведших к голу в ворота Давида де Хеа. Теперь клуб хочет усилить эту позицию на трансферном рынке.

Сообщается, что новому тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу нравится вариант с приглашением Торреса.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Манчестер Юнайтед Пау Торрес
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