Летом «Челси» могут покинуть 7 игроков

Лондонский «Челси» этим летом может лишиться 7 игроков. По информации от Мэтта Лоу, «Стэмфорд Бридж» в летнее межсезонье могут покинуть Тимо Вернер, Хаким Зиеш, Кеннеди, Кристиан Пулишич, Росс Баркли, Кепа Аррисабалага и Маркос Алонсо, которого активно пытается приобрести каталонская «Барселона».

Напомним, что ранее появлялись слухи, согласно которым, в случае продажи Вернера, Зиеша или Пулишича, «Челси» постарается приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, у которого остался всего один год по контракту с командой Хосепа Гвардиолы.

В ближайшее время у «Челси» официально должны появиться новые владельцы, после чего клуб наконец сможет выйти на трансферный рынок.