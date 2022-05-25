Мамардашвили интересен «МЮ»

Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили летом может оказаться в «Манчестер Юнайтед». По информации Diario AS, вратарь сборной Грузии может заменить на «Олд Траффорд» Дина Хендерсона, который хочет покинуть команду летом.

Отмечается, что «летучие мыши» будут требовать за своего голкипера сумму в размере 15 миллионов евро. Ещё неизвестно, согласится ли Мамардашвили переходить в «Манчестер Юнайтед», чтобы исполнять там роль сменщика Давида де Хеа.

Напомним, что Мамардашвили завершил свой полноценный трансфер в «Валенсию» в прошлом году. До этого грузин выступал на «Месталье» на правах аренды из «Динамо» Тбилиси.