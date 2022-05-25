«Челси» открыт к предложениям по Канте

«Челси» готов рассмотреть предложения по трансферу полузащитника Н’Голо Канте. В футболисте заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

31-летний игрок подписал контракт с «Челси» летом 2016 года, сразу после того, как помог «Лестеру» одержать победу в Премьер-лиге. С тех пор футболист стал основным полузащитником «синих».

Однако, контракт футболиста заканчивается следующим летом и, если продления соглашения не последует, «Челси» может согласиться на продажу игрока.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 26 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.