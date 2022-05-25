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У Конте скоро состоится встреча с руководством «Тоттенхэма», где решится его будущее

25 Мая 2022 • 15:41 Комментировать

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте скоро проведёт встречу с руководством клуба, на которой будет обсуждаться его будущее. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Конте может покинуть «Тоттенхэм» в том случае, если клуб не будет инвестировать деньги в летнее трансферное окно. Руководство «шпор» готово пойти итальянцу на встречи у пригласить в стан «шпор» 6 новых футболистов.

На днях «Тоттенхэм» официально объявил, что руководство клуба инвестирует в трансферную кампанию команды дополнительные 170 миллионов евро. Самого конте ранее связывали с назначением в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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