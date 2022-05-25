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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Итальянские СМИ критикуют «Ювентус» за уход Кулушевски

25 Мая 2022 • 15:20 Комментировать

Главный редактор La Gazzetta dello Sport Стефано Агрести раскритиковал трансферную политику «Ювентуса», назвав Кулушевски «крупнейшим поражением Аллегри».

Кулушевски перешел из туринского клуба в «Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно на правах аренды с последующим правом выкупа. Он настолько хорошо проявил себя в лондонском клубе, что помог команде завоевать путевку в Лигу чемпионов.

При этом в самом «Ювентусе» Кулушевски находился на вторых ролях, а сейчас итальянский клуб пытается подписать соглашение с 34-летним аргентинским полузащитником Анхелем ди Марией.

В этом сезоне Кулушевски провел в АПЛ 18 матчей, забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Деян Кулушевски
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