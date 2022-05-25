Фергюсон признался, что чувствовал «боль» во время вручения награды Клоппу

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон лично вручил награду лучшему тренеру АПЛ Юргену Клоппу.

При этом легендарный сэр Алекс иронично признался, что этот поступок причинил ему определенную боль. Как однажды сам выразился шотландец, одной из его целей при появлении у руля «Юнайтед» было желание «сбить «Ливерпуль» с их насиженного пьедестала».

«Юнайтед» не выигрывал Премьер-лигу с 2012–2013 годов — последнего сезона, когда Фергюсон руководил клубом, а за последние пять лет не выиграл ни одного трофея.

«Ливерпуль» Клоппа в этом сезоне победил в Кубке Англии и Кубке английской лиги, занял второе место в АПЛ и 28 мая сразится с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.