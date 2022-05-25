«Астон Вилла» хочет избавиться от Ингса

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард готов избавиться от нападающего Дэнни Ингса.

Сообщается, что наставник бирмингемского клуба намерен в летнее трансферное окно значительно изменить состав. При этом, позиция нападающего является одной из важнейших для Джеррарда и требует, по его мнению, укрепления.

Ингс перешел в «Астон Виллу» в начале прошлого сезона из «Саутгемптона».

В 30 матчах АПЛ за «Виллу» форвард забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 22 миллиона евро.