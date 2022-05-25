«Ювентус» продолжает следить за Жезусом

Туринский «Ювентус» летом может пригласить в свой состав нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса, у которого через год заканчивается контракт с «горожанами». По информации от Calciomercato, бразилец станет одной из главных целей «старой синьоры» на трансферном рынке.

Отмечается, что наличие в команде дорогостоящего форварда Душана Влаховича может отпугнуть Жезуса от переезда в Турин. Напомним, у футболиста есть ещё один вариант с переходом в лондонский «Арсенал», где в его трансфере лично заинтересован главный тренер Микель Артета.

В этом сезоне Жезус забил в АПЛ 8 голов и отдал 8 результативных передач, которые помогли «Манчестер Сити» защитить чемпионский титул.